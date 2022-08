Estrenarán canción de Diego Bertie al primer mes de su fallecimiento

En conmemoración al primer mes del fallecimiento de Diego Bertie, se estrenará la canción “Que Vas a hacer” este 05 de septiembre junto al músico Augusto Madueño

Como se sabe, el hermano de Pelo Madueño no solo fue uno de los encargados de crear esta melodía, sino también, quien lo animó a regresar al mundo música tras haber estado varios años enfocado en su carrera actoral.

"Augusto Madueño, hermano de Pelo y José Luis, me llamó en pandemia y me dijo que quería hacer un homenaje al rock, que era fan de 'Qué difícil es amar', y quedó hermosa. Le dije grabemos una canción, me la pasó, hice mi parte y así empezó", afirmó el artista en su última entrevista al canal de YouTube “La Linares”.

Ante esta singular propuesta, el recordado actor de cine, televisión y teatro también señaló que estaba muy contento con la letra.

“Se la mandé, la editó y no sé qué magia hizo, quedó lindo…Me emocioné porque en el momento que la grabé fue feliz y cuando me lo mandaron sonó tan bonito que dije “wao”, resaltó Bertie.

Cabe recordar, que el intérprete de “Que Difícil es Amar” falleció el pasado 05 de agosto al caer del piso 14 de su edificio en el distrito de Miraflores.