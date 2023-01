Ethel Pozo afirma que no ve a Melissa Paredes en 'Préndete': "Me quita energías"

A pocos días de ser víctima de una banda de delincuentes, Ethel Pozo se refirió a este traumático incidente. Asimismo, la conductora de América hoy habló sobre su excompañera de set Melissa Paredes, quien regresó a la televisión al frente de Préndete.

Al ser consultada sobre si ha tenido la oportunidad de televisar el programa de la expareja de Rodrigo Cuba, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que, con el reciente robo de sus pertenencias, no cuenta con los aparatos tecnológicos para hacerlo.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada”, confesó la conductora de televisión.

Además, la esposa de Julián Alexander aseguró que prefiere no seguir a la competencia, pues esta actividad le quita energías.

“No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, agregó en conversación con El Popular.

Por último, Pozo agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han mostrado a través de sus redes sociales luego que una banda de delincuentes ingresará a robar en su hogar.

“Les he agradecido a todos los conductores, no solo a los de mi canal, sino a todos, también a los detractores por solidarizarse porque es un tema muy penoso”, expresó la hija de la ‘Señito’.

¿Por qué se quebró la amistad entre Ethel Pozo y Melissa Paredes?

Melissa Paredes fue captada por las cámaras de Magaly Medina en situaciones cariñosas con su bailarín Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Tras el estallido del ampay, la exreina de belleza se presentó en América hoy, programa que conducía con Ethel Pozo para aclarar el tema.

Durante sus descargos, la hija de Gisela Valcárcel le preguntó a la modelo por qué no le comentó sobre los problemas que mantenía con su esposo y su nueva relación. A lo que la actriz señaló que no lo mencionó porque no la consideraba parte de “su entorno más cercano”.

Al día siguiente, Paredes no volvió a aparecer en el programa de GV Producciones.