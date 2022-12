Ethel Pozo habla sobre reencuentro con Melissa Paredes: “No puedo con la hipocresía”

Ethel Pozo habló durante su programa América hoy sobre reencuentro que protagonizó con Melissa Paredes en El gran show. La conductora de televisión se animó a dar detalles del distanciamiento con la ex del Gato Cuba y recalcó que no es una "mujer hipócrita".

Ethel Pozo habla sobre su distanciamiento con Melissa Paredes

Luego del efusivo abrazo que protagonizaron en el programa de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo decidió explicar el motivo de su pelea con Melissa Paredes. Según indicó, su excompañera de conducción declaró que habían sido malas amigas con ella y la trataron mal.

“Dijo que le dimos la espalda y eso no corresponde a la verdad. Si algo sé en esta vida es que considero a mis amigas como las hermanas que nunca tuve. Soy buena amiga, entonces yo considero que me porté bien, hasta diciembre que habló mal de nosotras y ahí yo dije ya no vuelvo hablar, ahí me separo”, declaró.

“Nunca hice un programa más incómodo”

Asimismo, Ethel Pozo quiso aclararle al público que el reencuentro en El gran Show con Melissa Paredes fue realmente el primero en mucho tiempo.

“La gente en redes me pregunta cómo así que se ven desde hace un año si en En esta cocina mando yo se vieron, déjenme explicarlo. En la cocina nunca hice un programa más incómodo que ese”, detalló.

La hija de Gisela Valcárcel especificó que, en ese entonces, ella no interactuó con Melissa Paredes y trató de no hacer contacto visual. “Me dicen un día vamos a grabar con Melissa Paredes y Leysi Suárez, entonces a mí... lo último que puedes decir es que soy hipócrita, no puedo con la hipocresía. Entonces, cómo voy a grabar con alguien con quien no me hablo desde hace un año y en el programa de la cocina es alegría, diversión, pasó como Shakira y Piqué, no nos saludamos ni nada. Estuve de lado de los hombres y nunca miré hacia la izquierda, la grabación terminó y me retiré”, aclaró.

Finalmente, recalcó que el abrazo que se dieron en el programa de su madre fue realmente sincero, pero no quiso detallar lo que se dijeron, aunque previamente, Ethel Pozo ya había comentado que la amistad con Paredes quedaría solo como “un bonito recuerdo”.