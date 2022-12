Ethel Pozo negó haber retomado amistad con Melissa Paredes

Uno de los momentos más comentados que dejó la última edición de El gran show fue el reencuentro que tuvo Melissa Paredes con Ethel Pozo. Ambas se vieron cara a cara después de mucho tiempo y se dieron un emotivo abrazo en medio de todos.

Ethel Pozo aclara situación con Melissa Paredes

Esto hizo pensar que la amistad entre ellas volvería a retomarse, pero fue la misma Ethel Pozo quien salió a negar esa posibilidad. La conductora de América hoy aseguró que fue un momento muy lindo el hecho de volverla a ver, pero que su amistad es cosa del pasado.

“Creo que las cosas se dan, el tiempo es así, no sé si tenía que darse, pero yo conocí a una Melissa maravillosa cuando éramos amigas y todo y creo que eso siempre se va a dar”, fueron sus primeras palabras.

Asimismo, expresó que siempre tendrá el recuerdo de su amistad, pero que ahora sus caminos no van por la misma dirección. “Siempre vamos a recordar cada una a la Ethel y Melissa de ese momento, quizás nuestros caminos se separaron, se fueron para otro lado, pero siempre hay un bonito recuerdo”, complementó

Melissa Paredes también se pronunció

Por otro lado, Melissa Paredes se mostró un poco más emocionada que Ethel Pozo por dicho reencuentro: “Raro, a veces hay ese hilo invisible que tú no ves y por más que dos personas se alejen y no sepan una de la otra, la vi y fue como una conexión”.

A diferencia de la hija de Gisela, la modelo no confirmó que la amistad se pueda retomar, pero tampoco lo negó. Lo que sí aseguró fue sentir nostalgia al momento de verla después de mucho tiempo: “Algo raro en mi corazón que me sentí como emocionada, me dio nostalgia”.

Cabe recordar que ambas no se veían las caras luego de todo el escándalo mediático por el que pasó Melissa Paredes con Rodrigo Cuba.