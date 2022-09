Ethel Pozo y Julián alexander habrían gastado entre 20 000 y 30 000 dólares por la decoración de su boda

Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron el sí en el altar el último sábado 10 de setiembre. La conductora de televisión estaba muy ilusionada con su matrimonio, por lo que no escatimó en gastos para tener la boda de sus sueños.

El programa ‘En boca de todos’ invitó a la wedding planner Wendy Wunder para comentar la torta, bocaditos y arreglos que se lucieron en el matrimonio de la hija de la ‘Señito’.

“A mí me gusta mucho el evento en general, tiene un look muy lindo, acogedor y romántico. Han pensado en todas las áreas. Se nota el trabajo que hay”, señaló la productora de eventos.

Al ser consultada sobre el presupuesto, la organizadora de bodas reveló que solo la decoración floral tendría un costo de entre 20 000 y 30 000 dólares.

“Solo en flores, por lo menos 20 000 y 30 000 dólares”, reveló la experta en la organización de bodas.

¿Dónde será la luna de miel de Ethel Pozo y Julián Alexander?

Aunque en un inicio no tenía planes, Ethel Pozo reveló en ‘América espectáculos’ que iba a viajar junto a su ahora esposo Julián Alexander a Curazao, una isla neerlandesa de El Caribe, para disfrutar de su luna de miel.

“Nos vamos a ir a Curazao (...) de luna de miel. Nos vamos para allá (porque) encontramos Julián y yo un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con ‘Dome’ de 15 años, luego me fui por el vestido, y tú sabes ‘Papá Armando’ cómo es y que no hay vacaciones”, señaló Pozo.