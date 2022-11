‘Exatlón Estados Unidos’: Valeria Sofía Rodríguez es la primera eliminada de la edición ‘All Stars’

Este último domingo se llevó a cabo el primer duelo de eliminación de la edición All Stars de Exatlón Estados Unidos. Para sorpresa de muchos, la puertorriqueña Valeria Sofía Rodríguez fue eliminada al no poder superar en el duelo a Alondra Nona González de los Famosos.

‘La Rebelde’ fue la primera eliminada de la competencia

Al inicio del programa, Valeria Rodríguez confesó que no estaba contenta con su desempeño y no se sentía como la participante que se convirtió en la ganadora de la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos.

“Sí yo sé lo que puedo dar y en cada posada he dado lo mejor de mí. Tal vez la puntería no se me ha dado. Es algo totalmente diferente, pero confío en mí, confío en mi equipo y siento que todavía falta”, comentó ‘La Rebelde’.

Valeria se despide del programa

Sin embargo, la puertorriqueña no pudo superar a Nona González y solo pudo ganar uno de los enfrentamientos. Al ser entrevistada, la competidora aseguró que estaba contenta, pero sentía tristeza por tener que decirles adiós a sus compañeros.

“No puedo negar que estoy triste (por la eliminación), pero estoy más triste por dejar a mi familia azul. Gracias a Dios yo los conozco, fue sumamente diferente a mi temporada. Me voy contenta, sé que lo di todo”

Tras su eliminación, solo quedan dos participantes boricuas, Jeyvier Cintrón, el campeón de la quinta temporada y Elías Tirado, semifinalista de la quinta temporada.