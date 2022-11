‘Exatlón México 2022’: Josué no soportó actitud de Estephanie y la encaró frente a todos

Los últimos programas de Exatlón México 2022 han estado dando de qué hablar. Y es que los ánimos entre los competidores están cada vez más tensos. Por ejemplo, en la última emisión del reality, la audiencia fue testigo de una nueva discusión entre Josué y Estephanie Solís.

Josué encaró Estephanie por sus comentarios

Todo comenzó cuando Josué decidió retirarse de una competencia, debido a que le tocaba enfrentarse con una mujer.

Esta actitud no le pareció a Esthepanie, quien le reclamó cuando finalizó la competencia. Josué trató de explicar su decisión: "Yo no estoy en contra de la mujer, ni nada de eso, yo lo digo por la parte de que, ok, pones a una mujer que es muy buena tirando, con el mejor hombre que es tirando, va a haber una ventaja siempre."

Pese a que la concursante siguió con su actitud, Josué no se quedó callado y finalizó la discusión diciendo: “Yo no voy a tener otro comentario de esto. La vida es de hechos, no de palabras mamá, así de fácil. Al menos así funciono yo”.

El grupo decidió no hablar más de esto y Yann dijo que era momento de buscar soluciones. Pidió estar más unidos para los siguientes retos que tengan que hacer.

Las redes sociales criticaron esta actitud de Josué

Los usuarios en las redes sociales hicieron eco de esta actitud tomado por Josué. Muchos de ellos comentaron que su decisión era un poco machista y exagerada, ya que solo se trataba de una competición. Por otro lado, hubo usuarios que respaldaron su decisión e indicaron que había hecho lo correcto.