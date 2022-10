‘Exatlón México 2022’: Yahel Castillo perderá beca de Conade por participar en competencia

Exatlón México es el reality de deportes más importante de los últimos años desde su estreno en 2017. El programa destaca por tener entre sus participantes a deportistas de alto rendimiento, como los clavadistas olímpicos Yahel Castillo y Germán Sánchez. Sin embargo, su participación afectaría sus carreras profesionales, pues perderían el apoyo económico de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Directora de Conade critica ‘Exatlón México’

Ana Gabriela Guevara, la directora general de Conade, criticó al reality show, pues considera que no es ni real ni deportivo y que los deportistas ponen en riesgo su estado físico.

“Lamentablemente en el pasado no se reguló, y muchos atletas saliendo de ahí eran candidatos a operaciones de carácter quirúrgico urgente, y derivado de un exceso de desgaste dentro de una producción de televisión que no tiene nada de real y deportivo. Es una producción que tiene tiempos y costos y ellos asumen el costo que eso lleva. No podemos negarle esa decisión de participar, pero sí pierden toda garantía dentro de la institución”, mencionó la exatleta.

#Enterate | La titular de la CONADE Ana Guevara critica a los atletas que participarán en el programa "Exatlón" de TV Azteca al señalar que "ni es real ni es deportivo" y le retira su beca al clavadista Yahel Castillo pic.twitter.com/kzOUVKI1DA — En Foco Noticias (@EnFocoNoticias1) October 1, 2022

Yahel Castillo perderá beca de Conade

La medallista olímpica en Atenas 2004 confirmó que no pueden evitar que se unan a este tipo de realities, pero con la autorización significa la baja oficial del equipo, así como el retiro del apoyo económico y en gastos médicos.

“Está claro con todos los deportistas que no hay permisos, que en el momento de solicitar su permiso para entrar al reality es baja total, baja de beca, baja de gastos de seguros médicos, baja de equipo multidisciplinario, y en el supuesto caso de que una vez que acabe su compromiso quisiera regresar pues va a empezar desde cero”, comentó Ana Guevara sobre la participación de los deportistas.

Por lo que, se espera que Yahel Castillo, participante de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pierda la beca con la institución y deje de recibir 33 mil pesos mensuales. Por su parte, la carrera de Germán Sánchez se vio apagada por sus lesiones.