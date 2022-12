‘Exatlón México’: Andrés se mostró desconsolado por la eliminación de Andrea

Exatlón México se pone cada vez más difícil y los participantes hacen su máximo esfuerzo para quedarse en la competencia. Sin embargo, no todos pueden continuar, ya que algunos tienen que ser eliminados, como lo fue Andrea.

Uno de los integrantes a quien más le afectó su salida fue a Andrés. El participante no pudo contener la tristeza de saber que ella era la eliminada. Su desconsuelo era tanto que Antonio Rosique tuvo que ir a darle apoyo.

Antonio Rosique le dio palabras de apoyo a Andrés

“Yo también lloro cuando pierdo gente, me duele muchísimo y me da mucha impotencia. Gente tan valiosa que se nos tenga que ir. Acuérdate cuanto has estado solo allá en Estados Unidos. Yo vivo aquí seis años y los primeros tres solo y también he estado, así como tú”, expresó Antonio.

La máxima autoridad le dijo a Andrés que se valía llorar y que él lo apoyaba: “Llora. Yo te apoyo. Se vale que hoy estés triste, pero hay que dar gracias a Dios que está Lily que también está con nosotros y también podría no estar”.

Finalmente, Rosique confesó haber sentido mucha emoción esta temporada gracias a Andrés y que no tenía nada que reprocharle: “Yo no tengo nada que reprocharte. A ti no tengo nada que reprocharte. Me has regalado una temporada como poca gente me la ha regalado, con una actitud fabulosa todos los días, nunca se te apaga la pila, amigo. Te quiero mucho, eres un fenómeno. Eres un hombre hecho para esto”.

Andrés y compañía agradecieron las palabras de Antonio Rosique

Andrés se quedó escuchando atentamente y le agradeció mucho las palabras que tuvo. Todo esto sucedió ante la atenta mirada de los demás participantes quienes también le agradecieron el gesto que tuvo con su compañero.

¡La Máxima Autoridad siempre tiene las palabras correctas para los atletas! 😣✨ ANDRÉS está muy afectado por la salida de ANDREA y Antonio Rosique le da ánimos! 😔🙌🏻 🔵 #LuchaPorLaVilla 📲



Transmisión 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴🔵➡️ https://t.co/pTWp6Gsqxk pic.twitter.com/RYqTQCggiU — Exatlón México (@ExatlonMx) December 13, 2022