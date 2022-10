‘Exatlón México’: Emmanuel Chiang confesó que perdió a su bebé

Con el paso de las semanas se ha podido conocer más sobre los nuevos participantes del programa Exatlón México, ya sea por su fuerza, desempeño en la competencia, o a un nivel más íntimo y personal. Uno de los que destaca es Emmanuel Chiang, quien, en la convivencia con sus compañeros, se animó a compartir un tema personal.

Emmanuel Chiang iba a ser padre

El participante del equipo azul, conocido como la ‘Montaña de músculos’ debido a su impresionante físico e imponentes músculos, se ha posicionado como uno de los favoritos y más fuertes competidores del programa.

Aunque no ha estado alejado de las polémicas debido a discusiones que se genera por el nivel de competencia. Esta vez ha relucido su lado más sensible al mostrarse triste y comentar que extrañaba mucho a su novia.

Pero no solo eso, el concursante además se sinceró con sus compañeros y explicó que en los próximos días se iba a convertir en padre, pero su novia lamentablemente perdió el embarazo.

“A principios de año me dio la sorpresa de que estaba embarazada y ya cuando nos dijeron qué iba a ser, si niño o niña, la doctora empieza y se queda así... Aunque fue un momento muy difícil para su familia descubrir que no había latidos de su bebé, Emmanuel cree que las cosas pasan por algo. “Creo que los planes de Dios son perfectos, ¿sabes? Si no me hubiera tocado que mi bebé estuviera naciendo en estas fechas, claramente no había venido”, afirmó Chiang.





¡EMMANUEL extraña mucho a su novia! 😣 Le compartió a sus compañeros un momento muy triste que vivió junto a ella. 🕊😔 ¡Está seguro de que las cosas pasan por algo! #MedallaColosal 📲

Ve aquí 𝘼𝙯𝙩𝙚𝙘𝙖 𝙐𝙉𝙊 en vivo y GRATIS 🔴🔵 ➡ https://t.co/pTWp6GK1VU pic.twitter.com/EFCK54oksa — Exatlón México (@ExatlonMx) October 19, 2022

¿Quién es Emmanuel Chiang?

Emmanuel Chiang nació en la Ciudad de México, tiene 28 años y desde muy joven se interesó en el deporte, pues ha practicado hockey sobre hielo y se dedica a la calistenia.

Cabe recalcar, que el integrante del programa se volvió muy popular a raíz de ser considerado en redes sociales como el taquero más sexy de México, ya que atendía sin camisa a los clientes de su negocio.

Actualmente, el miembro de los Contendientes está en una relación con Laiane Souza, originaria de Brasil y quien también se dedica al fitness. Aunque no se sabe mucho de ella, lo poco que se conoce es que lo apoya en su nueva etapa en el reality y siempre comparte mensajes cariñosos a través de sus redes sociales.