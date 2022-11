'Exatlón México': Josué y Estephanie protagonizan acalorada pelea

Un momento de tensión se vivió en Exatlón México. Los participantes del equipo rojo, Josué y Estephanie protagonizaron una fuerte pelea luego de no ponerse de acuerdo en una prueba.

Las diferencias entre ambos concursantes desencadenaron a su vez la molestia entre los otros miembros del equipo.

'Exatlón México': el reclamo de Estephanie contra Josué

Desde hace un tiempo, Estephanie se sentía incómoda con algunas acciones de Josué y decidió increparlo por decidir quién iba pasar al revelo.

“A la hora de elegir o de dar nuestro punto de vista, hacer la votación de quienes van a ir a los relevos. Con una decisión que Josué dijo que no, cómo es que va a tirar una mujer contra un hombre, yo puedo pasar”, indicó.

La participante de Exatlón México señaló que era una decisión que debía tomarse en equipo.





Josué: “Hay que dedicarse a entrenar”

El integrante del equipo rojo decidió defender sus argumentos alegando que no tenía nada en contra de las mujeres y que hizo su mayor esfuerzo por concretar con éxito el tiro. Según refirió, lo vio más como una estrategia de la cual le queda como lección seguir entrenando para ganar puntos en Exatlón México.

“Yo lo digo por la parte de, ok pones a una mujer que es muy buena tirando con el mejor hombre que es tirando, va a haber una ventaja siempre, aunque esté más cerca, va a tirar más fuerte, va a ir más rápido por los implementos, velo por el lado que lo veas. Reclamar es fácil, corregir no es fácil porque no cualquiera se da cuenta del error. Lo único que les voy a decir es que hay que entrenar y perfeccionar los tiros. Yo me sentí bien e hice mi mayor enfuerzo con los aros, no puedo regresar el tiempo, yo voy a entrenar y mejorar esa parte, yo no voy a decir por qué no hiciste eso, la vida es de hechos no de palabras”, subrayó.