‘Exatlón México’: ¿Koke Guerrero terminó con Gabriela Urías?

Koke Guerrero es uno de los integrantes más queridos de Exatlón México debido a que fue bicampeón con el equipo azul, por eso los rumores acerca del rompimiento de su relación con su pareja se avivaron en redes sociales y causaron intriga provocando que saliera a aclarar su situación sentimental.

‘Exatlón México’: Koke Guerrero habla sobre su relación con Gabriela Urías

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Koke Guerrero quiso terminar con los rumores sobre su vida privada.

“A todos los que me mandan mensajes, los team ¿ya no andas con Gabriela? No", escribió desatando gran controversia.

Sin embargo, todo se habría tratado de una broma, ya que al poco rato de su publicación volvió a subir una foto, pero esta vez acompañado de Gabriela Urías, subrayando que “se la habían creído”.

Las especulaciones sobre el rompimiento de su relación empezaron luego que el joven borrara algunas fotos con su pareja de sus redes sociales. Además, llevaba una larga temporada en la Ciudad de México en competencia sin mencionar para nada a la joven con quien llevaba una relación a distancia.





A través de un video en Instagram sus seguidores le preguntaron sobre su relación y dio contundente respuesta.

‘Exatlón México’: Koke Guerrero presenta a su novia

Luego de coronarse campeón en la final de All Star, Koke Guerrero sorprendió a sus seguidores de Exatlón México al presentar a su novia Gabriela Urías con quien lleva dos años. La pareja levantó la copa y se mostró enamorada.

Gabriela Urías Delgado fue su amiga del equipo de cheerleading y es una de las personas más importantes en la vida del competidor, incluso Guerrero ha comentado que tienen intenciones de casarse con ella y hasta le regaló un anillo de juguete como prueba de su amor.

Por otro lado, se espera que Koke regrese para la segunda temporada de Exatlón All Star y defienda su título.