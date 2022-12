'Exatlón México': Liliana sufre caída y Andrea abandona la competencia por lesión

La competencia de Exatlón México se puso complicada para el equipo azul, ya que dos de sus integrantes atravesaron por complicados problemas. Andrea tuvo que salir de la competencia tras sufrir una lesión. Mientras que Liliana asustó a sus compañeros por una caída por la que terminó siendo llevada en una ambulancia a un centro de salud.

'Exatlón México': La caída de Liliana

Un tenso momento se vivió en las playas de Exatlón México cuando los concursantes luchaban por los Exa-Points. Liliana daba su mejor esfuerzo para obtener el triunfo, pero tuvo una fuerte caída sobre su propio peso que la dejó imposibilitada de seguir compitiendo.

La contendiente fue auxiliada por el servicio de emergencia y fue trasladada en una ambulancia a en establecimiento de salud. Sus compañeros Roberta, Fogel, Andrés y Dana, le mostraron su apoyo. Sin embargo, Dana se mostró afectada por la situación, ya que en realidad el turno era de ella, pero se negó a pasar para poder tomar aire.

Horas después, se confirmó que la integrante del equipo azul se encontraba bien de salud y regresó a la Villa 360º de Exatlón para recuperarse junto a sus compañeros.

Andrea se va de 'Exatlón México'

En la misma semana, el equipo azul recibió una triste noticia y es que Andrea abandonó la competencia debido a la lesión que sufrió tiempo atrás.

“Aquí con la noticia que me dio Rosique de los resultados de mi resonancia, tengo que regresar a casa, es una lesión considerable, ya no puedo seguir compitiendo, entonces me regreso a casa triste, con sentimientos encontrados. Tenía un objetivo aquí en Exatlón que era levantar ese trofeo”, lamentó la contendiente quien en todo este tiempo fue pieza fundamental en su equipo.

La joven deberá recibir un tratamiento médico para recuperarse de la rodilla. Su salida afectó a todos los miembros del equipo de Exatlón México, en especial a Andrés, quien no pudo contener las lágrimas.