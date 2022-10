Exparticipante de 'El Discípulo del chef’ explota: “MasterChef era un programa serio”

El pasado jueves 13 de octubre, se emitió un nuevo episodio de El discípulo del chef y se vivió un intenso duelo en las cocinas que terminó con la eliminación de Giovanni Cárdenas.

El exfinalista de Masterchef se unió a las críticas constantes hacia el reality de Chilevisión, y es que muchos aseguran que no importan los dotes culinarios, sino las polémicas y el show que hacen los participantes y jueces.

Giovanni Cárdenas critica ‘El discípulo del chef’

Al no ser su primera vez en un reality culinario, Giovanni Cárdenas habló con TiempoX sobre lo diferente que era El discípulo del chef de Masterchef Chile.

“Vengo de una competencia donde los participantes competían entre todos y el peor plato se iba. Acá tenías que hacer lo que los chefs te decían”, declaró.

Además, aseguró que “acá no se veía tanto lo que era cocina, igual se veía el chacoteo, que tenías que reírte, hacer bromas con tus compañeros, deseos; en cambio MasterChef era un programa serio, donde tu ibas a cocinar no andaban en la chacota, si cocinabas mal te ibas para afuera”.

Si bien agradeció a todo el equipo por haberlo recibido, cree que el problema del programa “va más por un tema de producción, la organización de la producción no fue tan buena”.

La razón de la eliminación de Giovanni Cárdenas

Asimismo, Cárdenas declaró que había sido eliminado por un error que no era suyo. “Me quedé con un sabor amargo ya que me fui eliminado porque supuestamente cometí un error en el capítulo anterior, pero eso fue injusto porque al chef Yann encontró que era muy poco lo que preparé, no es que no le haya gustado, sino que lo encontró muy poco para el tiempo que tuvimos”, declaró ante el medio citado.

“Hice exactamente la receta que ella (Carolina Bazán) me dijo. No solamente fue un error mío, fue algo que la chef me dijo”, agregó.

Finalmente, el concursante se fue en buenos términos y satisfecho por haber demostrado sus dotes culinarios. “Ha sido una bonita experiencia, mi participación ha sido buena, siempre he demostrado cocina, lo que yo iba a hacer era cocinar”, dijo el cocinero tras su eliminación.