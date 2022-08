Fátima Segovia: "Soy la reina del OnlyFans"

Fátima Segovia se ha convertido en una de las modelos más buscadas en Internet y en las redes sociales. Sus transmisiones en vivo, respondiendo las preguntas de sus seguidores, son muy comentadas, pero también criticadas.

En un último enlace, la exactriz cómica salió al frente de las opiniones hacia su pareja, Omar Bolaños, quien es acusado de vivir a costas de ella. De acuerdo con Segovia, su novio no es ningún mantenido y cuenta con la solvencia económica suficiente para darse sus gustos.

“Omar está trabajando, ganando más plata de la que tú pudieras tener en tu vida, y no por mí, ah. Si supieran la platita que tiene no hablarían así, pero, bueno, mejor no digo nada”, señaló la también empresaria.

Fátima Segovia le responde a Xoana González

Por otro lado, habló sobre el éxito que está teniendo en OnlyFans, asegurando que es la "reina de la plataforma". “Me va muy bien en el OnlyFans, soy la reina del Only y le agradezco a todos mis suscriptores. Y sé que soy la reina porque soy la reina, por eso no me ven sentada en ningún lado hablando mal de nadie porque no necesito, estoy súper bien”, señaló Fátima Segovia en alusión a Xoana González, quien habría criticado su contenido.

¿Cuánto gana Fátima Segovia en OnlyFans?

Al ser consultado sobre cuánto estaría ganando en OnlyFans, la exintegrante de de 'JB en ATV' no quiso pronunciarse por temas de seguridad. "¿Cuánto gano mensualmente? Jamás voy a decirlo por un tema de seguridad. Aparte, no me gusta estar por ahí diciendo: ‘Ay he gastado tanta plata’, no me gusta presumir”, finalizó Fátima Segovia.