¡Feliz cumpleaños Mick Jagger! Cinco datos curiosos de la vida del vocalista de The Rolling Stones

Hoy es el cumpleaños número 79 del cantante, compositor y músico británico más popular e influyente en el mundo de la música, definitivamente estamos hablando de Mick Jagger.

La estrella de rock, que nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, ha tenido una vida controversial llena de éxitos a lo largo de su gran trayectoria artística, es por eso, que en esta nota conoceremos cinco curiosos datos sobre el afamado vocalista.

Fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en el año 2003 por la Reina Isabel II. La ceremonia se realizó en el Palacio de Buckingham y llegó acompañado de su padre y sus dos hijas Karis y Elizabeth.

El vocalista de rock cambió su nombre Sir Michael Phillip Jagger, después de estado en la industria musical por más de 40 años.

Ha actuado en 6 cintas filmográficas entre las cuales se encuentran Performance y Ned Kelly en (1970), Freejack (1992), Bent (1997), The Man From Elysian Fields (2002) y Burnt Orange Heresy (2020). Pero no solo eso, en el año 1995 fundó su productora Jagged Films.

El líder de los Rolling Stones se mantiene en forma gracias a una rutina estricta que consiste en correr 12 kilómetros diarios complementando con natación, bicicleta y kick boxing.

Estudió la escuela primaria con Keith Richards y ambos fueron condenados a prisión por posesión de pastillas de anfetamina el 29 de junio de 1967.

Eran tres meses de castigo en la celda, pero lograron salir en libertad a las pocas semanas.

Su octavo hijo se llama Deveraux y nació en diciembre del 2016. En la actualidad tiene 5 nietos y 1 bisnieta considerándose así el bisabuelo del rock.

Fruto de su relación con la bailarina Melanie Hamrick.

