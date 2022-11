Fernando Colunga: “Hubiera sido un placer trabajar con Diego Bertie”

El actor Fernando Colunga regresa a las pantallas después de seis años con la serie El secreto de la familia Greco. Esta ficción llega a Netflix este 4 de noviembre. En medio de las promociones de su próximo estreno, el mexicano habló sobre su relación con el Perú y el recordado Diego Bertie.

Leer más: Netflix lanza nuevo tráiler de la histórica serie de terror ‘1899’

El protagonista de novelas como Mañana es para siempre, Pasión y poder y Porque el amor manda resaltó que guarda buenos recuerdos de su estancia en nuestro país.

“Fui (a Perú) hace tantos años y la verdad es que (los recuerdos) son buenos. La gente me trató bien y fe muy amable, fueron muy cariñosos cuando estuve allá. El único contenido que te puedo dar y el resultado es bueno”, dijo el actor a Trome.

Asimismo, el mexicano confesó que, a pesar de no haber conocido al galán peruano Diego Bertie, lo reconoce y le hubiera encantado tener la oportunidad de trabajar con él.

“Desgraciadamente, no (pude conocer a Diego Bertie). Lo ubico perfectamente porque todos quienes somos actores latinoamericanos nos conocemos. Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de trabajar con él. Hubiera sido un placer, porque pues todo lo que movemos de un país a otro, que somos tan similares, pero siempre aprendemos unos de otros. Las costumbres, la forma de llevar. No tuve, desgraciadamente, la oportunidad”, finalizó el actor.

¿De qué trata la nueva serie de Fernando Colunga?

El secreto de la familia Greco es un drama que aborda la historia de los Greco, una familia que aterrorizó Argentina en los años 80. El líder de la familia era Arquímides Puccio, a quien dará vida Fernando Colunga. El patriarca, junto a su esposa e hijos, mostraban una imagen de familia ejemplar, sin embargo, escondían secretos de asesinatos dentro de cuatro paredes.