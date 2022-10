Fiorella Cayo aconseja a Giuliana Rengifo: "Tienes que aprender a manejar tu peso"

Ante la polémica en la que se ha visto envuelta Giuliana Rengifo a raíz de su sobrepeso, la bailarina Fiorella Cayo señaló que la cumbiambera es muy simpática, razón por la cual debe hacer caso omiso a los comentarios negativos.

“No hay que juzgar a nadie y menos por su peso, pero sí tengo que decirle a Giuliana que no la conozco, pero sí conozco su arte, que ha hablado siempre espectacularmente de ella, a mí me parece hermosa, dulce, encantadora, creo que es una gran artista y eso es indiscutible para quien le guste y no le guste”, afirmó Cayo.

Asimismo, la actriz aseveró que la artista debe de aprender a sentirse cómoda con su peso.

“Pero sí creo que lo hay que salvar es que yo creo que no es un tema de peso porque tengo bailarinas en mi elenco que son subiditas de peso y no son rellenitas, bien gorditas y muy felices con su peso y sobrellevan su físico muy bien, quiere decir que se sienten cómodas, entonces el tema va en sentirte cómoda con tu peso y Giuliana es regia. Tiene que aprender a manejar su peso y volverse más liviano con él”, comentó.

Es por eso, que la hermana de Stephanie Cayo le recomendó tener una alimentación balanceada con el fin vivir una vida mucho más saludable.

“Mi consejo con mucho cariño, con la tremenda artista que es y la capacidad que tiene es que se sienta mucho más feliz en general con su peso y con todo y que empiece a sacar ese fuego que tiene dentro. Paralelamente con eso, que sea más disciplinada con su alimentación, se quite el azúcar, el carbohidrato, solo media papa, medio camote en el almuerzo, full ejercicios y le irá maravilloso, se va a alivianar más y eso le ayudará a ella misma a poder manejar mejor su agilidad”, acotó.