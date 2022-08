Fiorella Retiz se pronuncia tras ‘ampay’: “A la mujer no se le perdona nada, al hombre sí”

Salió a defenderse. Fiorella Retiz habló por primera vez desde que fue captada besando a Aldo Miyashiro. En una entrevista para el programa ‘Enchelados’ de YouTube, la exreportera de ‘La banda del Chino’ criticó el doble discurso de los medios, quienes apoyan a las mujeres, pero al primer problema le dan la espalda.

“Se ve el doble discurso (en los medios) que dicen apoyo a las mujeres y a la primera cosa pequeña chau a la mujer, mucho gusto, pasen los hombres, esa es la ventaja”, afirmó Fiorella Retiz.

"Perú es un país machista"

Por otro lado, la exreportera aseguró que nuestro país sigue siendo machista y que las mujeres tienen que trabajar cinco veces más para darse su lugar.

“Lastimosamente, vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí (…) Tú puedes entregar todo en la chamba, puedes haber pasado un mal momento (…) No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar 5 veces más para que me den más lugar”, argumentó la exreportera.

La nueva faceta de Fiorella Retiz

De acuerdo al programa ‘Magaly TV’, Retiz se dedica a la promoción de discotecas y bares de provincias. “Lo que tendrían que cubrir son mis pasajes, la estadía, la comida, obviamente si voy a la discoteca me das mi botella, para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más, sino como me voy de viaje me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima”, afirmó en su momento.