‘First dates’: exconcursante aseguró que no todo es real en el programa

First dates es un programa de citas que se estrenó en el año 2016 y que sigue hasta la actualidad. Su popularidad ha ido de menos a más debido a los diversos casos que se ven. Sin embargo, un exparticipante reveló que no todo lo que se ve es real. Incluso, brindó detalles de lo que se ve detrás de cámaras.

Youtuber confesó que no todo es real en 'First dates'

Se trata del Mr. CJ, quien se apuntó a uno de los castings para poder concretar una cita en el programa. “Me apunté al casting online para vivir la experiencia y me llamaron meses después, cuando ya casi hasta me había olvidado de que había echado la solicitud”, comenzó contando en el video que colgó a YouTube.

Una vez que fue considerado para una cita, contó cómo fue su experiencia durante la grabación: “Cuando llegué a la estación había un coche de producción esperando a los acompañantes. El coche, una especie de furgoneta, nos llevó a plató. Esperamos en un camerino en donde sólo estábamos los chicos. Cada pareja teníamos un redactor que es el que se encarga de hacer las preguntas para los totales y tal”.

Asimismo, confesó que no todo lo que se ve ahí es real. En el video dio más detalles: "Todo lo que veis de First dates es real salvo dos detalles: el primero que ya sabréis es que no es un restaurante de verdad, es un decorado. Pero cuando entras allí no notas que es un decorado. Lo único es que no hay techo, hay focos dentro, pero está muy logrado”.

Mr. CJ contó cómo fue su cita

Para finalizar el video que le ha generado miles de visitas explicó cómo fue su cita: “Mi cita tuvo lugar a las cuatro de la tarde. El momento de los totales, el que tenemos el corazón detrás se graba todo al final y luego nos reúnen para hacer la decisión final. Es una cita real. Nunca nadie se puso en contacto conmigo. Ni con otros compañeros”.