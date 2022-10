‘First dates’: Lorena promete darle a Daniel "10 minutitos"

Una nueva historia atrapó a los televidentes de First dates. Lorena y Daniel congeniaron, aunque tuvieron un tenso debate de lo que significa tener una relación. Ambos tienen hijos y el tiempo significa un obstáculo con el cual deberán lidiar.

‘First dates’: Lorena y Daniel hablan sobre las relaciones

Daniel es padre de familia de una chica de 15 años y considera que ya no puede tener ningún hijo más, aunque le confesó a Carlos Sobera que sí busca el amor. Según contó, su relación pasada terminó luego de 9 años. Al parecer la monotonía y unas cuantas infidelidades los hicieron alejarse.

Por otro lado, Lorena también es madre de familia. Tiene una personalidad amigable y sociable, y cayó muy bien a su cita de First dates. Sin embargo, es muy clara con sus objetivos: no tiene tiempo para largas citas amorosas.

Lee también: 'First Dates': soltera queda paralizada al ver a su cita disfrazada de un tigre

Lorena comentó, durante su cena con Daniel, que no le alcanzaba el tiempo ni para hacer la dieta del cucurucho, pero que se conformaba con cinco minutos libres para un satisfacer. “¿Estás comparando a un hombre con un satisfacer?”, recalcó el hombre haciendo reír a la joven madre.

La poca disponibilidad de Lorena dejó intrigado al participante, quien le reclamó que porqué llegaba a un programa de citas si no iba tener tiempo para entablar una relación. “También busco el amor, pero no me gusta lo fácil, me gusta lo difícil”, subrayó Lorena.













‘First dates’: Lorena y Daniel hablan sobre las relaciones

‘First dates’: la promesa de Lorena

Finalmente, Daniel se decidió por tener una segunda oportunidad con Lorena, aunque le dedique poco tiempo. Le dijo que le parecía muy guapa y en un inicio creyó que era gitana.

Lee también: ‘First dates’: hombre tuvo cita con una mujer con dos personalidades

“Soy morenita, pero no gitana. Pero si quieres te bailo”, acotó la madre de familia. Por su parte ella ha hecho una promesa en First dates de, aunque sea “dedicarle 10 minutitos a Daniel” si todo llega a salir bien entre ellos.

‘First dates’: La promesa de Lorena