‘First dates’: participante confiesa que le gustan los hombres tatuados y encuentra su media naranja

En la última emisión de First dates hubo varias citas fallidas, pero algunas si se llegaron a concretar. Una de ellas es la que vivió Mónica con Sebas, quienes congeniaron rápidamente y todo parece indicar que nacerá el amor.

Mónica sostuvo una cita con Sebas

Mónica llegó al programa con una mentalidad muy clara y teniendo en mente lo que quería: “He tenido dos parejas en la vida y los dos me han fallado por la fidelidad. Llevo soltera desde que empezó la pandemia", indicó ni bien empezó el programa.

Su seguridad llamó la atención de Carlos Sobera, conductor del programa, quien le preguntó cómo era el tipo de hombre que le gustaba, por lo que la mujer contestó: "Me gusta mucho el deporte y querría un hombre musculado y tatuado".

Y como las coincidencias no existen en First dates, apareció Sebas, un tipo que cumplía con las características que buscaba Mónica. "Soy de los que se enamoran a tope, no un 100 % sino un 200 %", empezó diciendo el hombre.

Por ello, no sorprendió que ambos sintieran atracción a primera vista muy fuerte. Con una sonrisa de complicidad ambos se dieron cuenta que la producción del programa había acertado con la elección de su pareja.

Dentro de la conversación que tuvieron, Mónica le contó cómo fue que descubrió la infidelidad de su expareja: “Me encontré con el pastel y me separé, con la fecha de boda y el vestido de novia comprado. Soy muy exigente y creo que es porque me han hecho tanto daño que al final cuesta confiar y creer".

Mónica y Sebas tendrán segunda cita

Finalmente, ambos coincidieron que tener una segunda cita. Hubo un poco de nerviosismo en esta, pero saben que una oportunidad es inminente: "Así estaremos más tranquilos y nos soltaremos" expresó Sebas.

