Soltero se queja de la comida de restaurante de 'First dates': "Sirven poca cantidad"

La cita entre Albert y Roser en First Dates no salió como se esperaba. Lejos de gustarse a primera vista, desde que se vieron, ambos sintieron que no eran el uno para el otro. Pese a ello decidieron ser respetuosos y continuar con su cena, pero a medida que hablaban, se sumían en silencios incómodos.

Roser se incomodó de las constantes quejas de su cita, quien hasta se atrevió a ironizar sobre la cantidad de comida que ofrecía el restaurante del programa televisivo a sus participantes.

Signos incompatibles

El primer punto de quiebre de la pareja fue hablar del horóscopo. Albert era Tauro y Roser Escorpio. Para los creyentes del zodiaco, estos signos son incompatibles.

“Defienden mucho sus ideas y son prepotentes”, señaló Roser. Mientras que Albert aceptó esa característica como parte de los suyos. No obstante, confesó que estaba abierto a escuchar otras posiciones.

El aspecto físico tampoco ayudó. "No me ha gustado nada así de primeras. Me gustan las mujeres bajitas, pero el tamaño no es mi prototipo, me gustan delgadas", indicó Albert a la producción de First Dates.

Mientras que, Roser consideró una falta de respeto la vestimenta desaliñada que utilizó pata ir al restaurante.

"A una cita se viene arreglado. Yo me he esmerado, y él no tanto como yo esperaba", subrayó además de resaltar que no le gustaba su pelo ni su barba.

'First Dates': las quejas de Albert incomodaron a Roser

Lo que terminó de rematar la cita fueron las quejas de Albert. El hombre, quien es padre de familia de dos adolescentes, señaló que toda su vida estuvo trabajando y dedicándose a mantener a otras personas, cosa que no quería repetir.

Asimismo, no tuvo reparos en quejarse de la comida del restaurante. "Tendré que venir más aquí, porque ponen poca cantidad", ironizó.

Finalmente, cuando hablaron sobre su vida sexual, la dama recalcó que era muy exigente, pero Albert le sorprendió con sus palabras.

“Eso lo dicen todas, pero cuando te sales de misionero, se lía”, indicó.