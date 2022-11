Florcita Polo sobre salir con Jefferson Farfán: “Uno más jovencito. El colágeno”

Florcita Polo se encuentra más feliz que nunca tras su divorcio del padre de sus hijos Néstor Villanueva. Luego de una tormentosa relación, acusaciones de violencia e infidelidades, la hija de Susy Díaz ahora busca un nuevo amor.

Florcita llegó a 'América hoy' para analizar quiénes podrían ser sus futuros pretendientes. Entre los candidatos estaba el futbolista de Alianza Lima Jefferson Farfán. La respuesta que dio sorprendió a más de uno.

Florcita ‘chotea’ a Jefferson Farfán

La hija de Susy Díaz aseguró que, aunque creía que era atractivo, no pensaría en salir con él. “Es guapo, pero no es de mi gusto”, comentó.

Esto generó la sorpresa de los conductores, especialmente de Janet Barboza, quien no tiene pelos en la lengua y le recordó su relación anterior: “Flor, no te hagas, si has salido con Néstor Villanueva, ¿cómo vas a negar a Jefferson Farfán?”, preguntó.

Al parecer, Flor Polo no quiere una relación con hombres mayores, sino que ahora estaría buscando ‘colágeno’. “Señora Janet, ya cambié de gustos (..) Uno más jovencito. Tú sabes, Janet, el colágeno. No digo tan jóvenes, pero por ahí”, explicó.

América Tv

Florcita Polo no le cierra las puertas al amor

Flor Polo anunció su divorcio en el programa de Magaly Medina con una sensual sesión de fotos. La hija de Polo Campos aseguró que ahora se sentía más libre y que podía ser ella misma.

“Por fin legalmente divorciada, de verdad que estoy feliz. Ahora vuelvo a ser la misma Flor de antes, esa mujer que quiso sonreír la primera vez. Ya puedo usar ropa sexy, ser atractiva, ser sensual”, indicó.

En cuanto al amor, Flor aseguró que estaba enfocada en sus hijos y que se iba a tomar su tiempo. “No le cierro las puertas al amor, pero todo a su debido tiempo. Recién me acabo de divorciar, pero todo paso a paso, paso lento, pero seguro”, respondió.