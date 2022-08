Freddy Mercury es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Lamentablemente, su vida se apagó el 24 de noviembre de 1991 producto del VIH, enfermedad poco conocida en ese entonces y no existía un tratamiento eficaz contra ella.

La última aparición de Mercury

Tres años antes de su fallecimiento, el 8 de octubre de 1988, el vocalista de Queen se presentó en Barcelona (España) junto a Montserrat Caballe, en lo que sería su última presentación en un escenario.

Y aunque muchos fanáticos consideran al concierto de Knebworth Park (Inglaterra, 1986) como el último, lo cierto es que Freddy Mercury sí tuvo presentaciones aisladas años posteriores, hasta que decidió alejarse completamente de la música debido a su enfermedad.

La vida de Freddy Mercury

El 5 de septiembre de 1946 nació en Stone Town (Tanzania) Farrokh Bulsara, quien años después se convertiría en Freddy Mercury, el líder de la banda británica 'Queen'. Entre sus principales éxitos, podemos mencionar ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘We Are the Champions’, ‘It's a Hard Life’, ‘Don't Stop Me Now’, entre otras.

En los 80', se lanzó como solista. En dicha etapa, publicó dos álbumes: ‘Mr. Bad Guy’ (1995) y ‘Barcelona’ (1988). Este último lo hizo con la colaboración de Montserrat Caballe, reconocida soprana española. Uno de los temas de ‘Barcelona’ fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, un año después de su fallecimiento.