Galilea Montijo: “Big Brother me cambió la vida”

Han pasado 20 años desde que Galilea Montijo se coronó como ganadora del reality 'Big Brother', un episodio que sin duda marcó su carrera. La destacada conductora de televisión que hoy en día es un importante personaje dentro del mundo de la farándula mexicana decidió recordar épocas de antaño y habló sobre su participación en el show por medio de sus redes sociales.

Galilea Montijo habla sobre su experiencia en Big Brother

Los seguidores de la tapatía aprovecharon la oportunidad para preguntarle detalles acerca del recordado programa y si consideraba que este había sido el punto de alce en su carrera artística.

Sí, claro me cambió la vida, aunque tenía muchos años trabajando y en aquel entonces yo estaba haciendo el programa Vida tv y cuando salgo de la casa vinieron muchas cosas padrísimas, en cuanto a trabajo, muchas campañas, muchos eventos, me contrataron para muchísimas cosas... Sí, me cambió la vida en muchos sentidos y fue una experiencia de la que siempre voy a estar agradecida, señaló Montijo.

Asimismo, la presentadora del famoso magazine Hoy recalcó que nunca imaginó ser la ganadora, pero además, que en esa época quiso estar nominada para así saber si tenía buena recepción con el público.

“Fue una experiencia única …Ahora que está tan de moda encerrar a los famosos, es una locura, en aquel entonces arrancó siendo un experimento, comentó la líder de opinión.

Galilea Montijo revela qué hizo con el dinero que le regalaron

Durante la transmisión, uno de sus seguidores no dudó en preguntarle sobre el premio que recibió en el espacio televisivo, por lo que la mexicana les confesó que el dinero que le dieron ayudó a solventar muchos gastos.

“Me regalaron un carro, Víctor Trujillo que era el conductor sale con las llaves del carro y con un dinero que también me dieron y para mí era una lanototota, en ese entonces”, indicó.

Cabe recalcar, que la artista aclaró que gracias a los 500 mil pesos pudo pagar un año por adelantado su departamento y además, un crédito hipotecario por una casa para su madre.

“O sea pude hacer muchas cosas tampoco es que me volviera millonaria, pero fue un dinero que me ayudó muchísimo”, acotó.