Game of Thrones: George R.R. Martin reveló haber estado alejado de las temporadas finales de la serie

‘Games of Thrones’ es -sin duda alguna- una de las series más importantes de los últimos tiempos, a tal punto que muchos críticos la colocan como una de las mejores series de la historia. Sin embargo, hay algunos que la descartan por su polémico final, ya que aseguran que no fue el mejor de los finales.

La trama se basa en los libros de George R.R. Martin. Sin embargo, parece que al escritor no le gusta mucho la serie.

George R. R. Martin explicó por qué se alejó de Game Of Thrones

En una entrevista con The New York Times, Martin confesó que en las últimas temporadas de la serie no estuvo involucrado. “En las temporadas 5 y 6, y ciertamente en la 7 y en la 8, estaba bastante alejado”, indicó el autor. Tras ser consultado sobre la razón de su alejamiento, indicó lo siguiente: "No lo sé, tendrán que preguntarle a Dan (Weiss) y David (Benioff)”.



Cabe precisar que George R.R. Martin todavía no termina la saga literaria cuando se estrenaron las últimas temporadas de la serie. Por ello, comentó que "las cosas que vieron en 'Game of Thrones' de HBO también se verán en 'Winds of Winter'. Sin embargo, argumentó que gran parte de los capítulos serán muy diferentes. "Las novelas son mucho más extensas y mucho más complejas que la serie", explicó.

George R. R. Martin y su mensaje final

Finalmente, en su blog personal, el escritor les dejó un mensaje a sus fanáticos sobre las historias que leerán en sus libros finales: “Tengo legiones de personajes secundarios importantes para la trama. Algunos personajes que vieron en la serie son bastante diferentes a las versiones de las novelas”, finalizó.