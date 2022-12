Georgina Rodríguez habla sobre el fallecimiento de su hijo: “Este año ha sido el más difícil de mi vida”

Georgina Rodríguez tuvo su primera entrevista con la revista Elle tras el momento difícil que pasó con su pareja el futbolista Cristiano Ronaldo. Como se recuerda, la pareja anunció este año que tendrían gemelos, pero desafortunadamente uno de sus hijos no sobrevivió.

Georgina se defiende de las críticas

Georgina Rodríguez habló sobre las críticas que recibe todos los días. Según la estrella de Netflix, su vida es muy tranquila y prefiere enfocarse en su hija Bella quien ha tenido problemas de salud en los últimos meses.

“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía... Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”, respondió Rodríguez.

La oriunda de Buenos Aires también señaló que recibía muchos malos comentarios en las redes sociales y que lamentablemente la gran mayoría eran de mujeres.

“Nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram, el 95 por ciento de las críticas que recibo a cada paso que doy proceden de mujeres. En ocasiones exigimos derechos que nosotras mismas no respetamos. Me parece que nos queda mucho por hacer en este sentido”, sentenció.

Su relación con Cristiano Ronaldo

La modelo de 28 años también reveló detalles acerca de su relación con el astro portugués, del que asegura se enamoró a primera vista.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento... Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente lo utilice de manera despectiva”, respondió.

Y es que muchas de las críticas que recibe es por su reciente popularidad a raíz de su relación con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Rodríguez considera que ha trabajado mucho para alcanzar el éxito.

“Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho… Siendo limpiadora, dependienta o modelo”, sostuvo Georgina.