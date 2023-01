Gerard Piqué y Clara Chía estarían pasando por una crisis en su relación por culpa de Shakira

Ha pasado más de una semana desde que Shakira lanzó su canción junto con el productor argentino Bizarrap, y las polémicas que ha traído dicha composición todavía se siguen generando. La noticia más reciente, que se ha hecho tendencia en los principales medios de espectáculos, es que Gerard Piqué y Clara Chía estarían pasando por una crisis de pareja.

Gerard Piqué y Clara Chía estarían pasando una crisis

Según se informa en prensa española, Clara le habría sacado en cara una frase que dijo la cantante colombiana. De hecho, indican que no solo se trataría de una simple pelea, sino que la pareja ya no estaría conviviendo en el mismo lugar.

El programa de espectáculos Mamarazzis informó que la frase que habría desatado la ira de Clara Chía sería la siguiente: “Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques”. Una frase que podría significar que Piqué intentó regresar con Shakira, pero ella lo rechazó.

Cabe recordar que el medio El español aseguró que Clara Chía no estaría viviendo con Piqué porque “consciente de que esa casa estará plagada de prensa y cámaras, como uno de los grandes epicentros de interés mediático, ha ‘desaparecido’, optando por arrullarse en el calor familiar”.

Gerard Piqué sigue sacnado provecho de la situación

Por otro lado, esta explicación no sería la verdadera, ya que la pareja ha sabido enfrentar sus problemas en la misma casa en donde vivían. En el 2022, Clara pasó por un momento muy duro al sufrir crisis emocionales por el asedio de la prensa. Situación que ambos resolvieron juntos en la misma casa.

Por el momento, esa es la última información que hay de la pareja. Por su parte, Piqué sigue facturando gracias a esta canción. El ex jugador sabe que es el centro de atención de los medios y aprovecha siempre en anunciar lo que sucederá en la Kings League porque sabe que habrá muchas personas viendo lo que hace.