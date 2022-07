El último sábado 16 de julio, Gian Marcó celebró sus 30 años de vida artística con un multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Lima. El cantautor deleitó a los 50 000 asistentes con sus mejores éxitos, entre ellos ‘Tú no te imaginas’, ‘Lejos de ti’, ‘Sentirme vivo’ y más.

Como parte del show, el ganador del Latin Grammy contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, como Eva Ayllón, Pandora, Luis Fonsi, Amy Gutiérrez, Tony Succar, entre otros más.

Gian Marco apadrina pedida de mano

Gian Marco sorprendió a los asistentes al tener un gran gesto con una pareja de enamorados. El cantautor permitió que un joven subiera al escenario e invitara a su novia para pedirle matrimonio frente a las más de 50 000 almas presentes en el ‘Coloso de José Díaz’. Los espectadores, al escuchar la propuesta, alentaron al muchacho para que no se pusiera nervioso durante la pedida en público.

“Gracias a Gian Marco. La magia de la música de Gian Marco, que me inspira a hacer este tipo de cosas por ti. Tú sabes todo lo que me has ayudado a mejorar en la vida. Esta noche, ante tu artista favorito y esta hermosa gente, te quiero decir: Daniela, ¿te quieres casar conmigo?”, fueron las palabras del joven enamorado.

Tras escuchar la propuesta, la novia aceptó y corrió a abrazar a su prometido. Luego, Zignago le pidió al joven que se arrodillara y repitiera la pedida. “Oficialmente, son novios”, dijo Gian Marco, dándoles la bendición.

🎹 Gian Marco aparadinó una propuesta de matrimonio en pleno concierto



El cantante tuvo un lindo gesto con una pareja. Hizo que el joven suba al escenario para que le pida matrimonio a su pareja ♥ @EXTRA_Peru pic.twitter.com/2NWDBmL4zW — Gustavo Calderón (@GustavoCaldCab) July 17, 2022

Esta no es la primera vez que el intérprete de ‘Si me tenías’ se conmueve ante una pedida de mano. En el 2019, el cantautor invitó a una pareja a subir al escenario durante un show en Cusco. El cantautor, al percatarse que un joven tenía en sus manos un cartel con la frase “¿te quieres casar conmigo?”, los subió al estrado y les dedicó la canción ‘Vida de mi vida’.