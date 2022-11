Gian Marco reveló perder 30 mil seguidores en redes: “Me dicen que soy soberbio y déspota”

El cantante Gian Marco Zignago arremetió en contra de ‘Amor y Fuego’ por hablar de su anterior matrimonio.

“Estoy en contra de que haya hablado empezando por mi matrimonio que ya no está, ¿te parece justo eso?”, señaló el artista.

Pero no solo eso, el intérprete de “Se me olvidó” reveló que ha perdido una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales a raíz de sorpresivo impase que tuvo con el reportero del mencionado programa.

“Y la gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30 mil personas en las redes sociales? … Déjame terminar, pero déjame terminar... Pudo no tener la culpa, pagó pato pues, ¿qué voy a hacer? Ahora es una pobre víctima, yo siento que tenía mucha rabia e hice lo que sentí en ese momento. Me agarran saliendo de un bar y quiero incendiar todo”, comentó.

Asimismo, el hijo de Regina Alcover señaló que no es de su agrado el show conducido por Rodrigo González y Gigi González.

“Tengo una rabia muy grande hacia tu programa, ¿me das esa licencia?”, acotó.

Es preciso mencionar, que el espacio de espectáculos presentará hoy lunes 28 de noviembre un informe televisivo tras la comunicación telefónica que tuvieron con el compositor ante este tema.

