Gian Marco sobre músicos jóvenes: "Nadie tiene porque apoyarte si tu música no me gusta"

Hace un par de días, Gian Marco se hizo tendencia en nuestro país a raíz de sus fuertes comentarios contra un reportero de un programa de televisión nacional, lo cual causó que muchos usuarios y personalidades de la televisión critiquen su actitud.

Cabe recalcar, que en la actualidad el cantante peruano ha vuelto a estar en boca de todos, pero ahora, por sus fuertes comentarios relacionados a los músicos jóvenes.

Sigue con sus críticas

El intérprete de “Se me olvidó” no está teniendo una buena relación con la prensa y es que durante su último concierto en Piura, el artista afirmó que no está obligado a darle apoyo a los jóvenes músicos peruanos, razón por la cual los presentes no tomaron con buena actitud sus declaraciones.

"Nadie tiene el derecho de apoyar si tu música no me gusta, no tengo por qué no apoyarte. Yo les recomiendo a los chicos que se saquen ese speech de la cabeza, en el Perú, la música no se apoya. Eso ya no existe", declaró Gian Marco ante el diario La República.

Cuando los internautas escucharon sus palabras, no dudaron en calificarlo como alguien con un carácter arrogante, despreciable y poco humilde. Parte de sus seguidores ya no lo apoyan como antes a raíz de a sus recientes escándalos.