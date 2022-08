Gigi Mitre se fue con todo y criticó a Clara Chía, nueva saliente de Gerard Piqué

Gigi Mitre recalcó que Clara Chía no se compara en nada con la famosa cantante Shakira, tras la polémica generada entre Gerad Piqué y su nueva saliente.

“Esta chica es común y corriente, no es que tenga un cuerpo espectacular, no se parece en físico ni en contextura a Shakira, es una chica normalita, tiene las chichis caídas, es panzoncita y tiene los brazos medio mofletes, es una chica normal, no es ninguna modelo”, afirmó Mitre.

Asimismo, la conductora de “Amor y Fuego” aseguró que cuando un hombre quiere sacar los pies del plato y serle infiel a su pareja, en lo último que se fija es en el aspecto físico.

“Cuando te van a sacar la vuelta, no pretendan que sea una chica mejor que uno físicamente, espectacular…. El que te saca la vuelta te la saca con una gorda, vieja, chancha, gringa, china... eso da igual”, acotó la líder de opinión.