Gisela Valcárcel arremete contra alcalde de Comas por no brindar ayuda a damnificados: “No está donde su pueblo lo necesita”

Este martes 14 de marzo se dio a conocer en América hoy, la complicada situación que viven varios pobladores del asentamiento humano ‘Las Brisas’, en el distrito de Comas, debido a la crecida del río Chillón.

Ante esto, Gisela Valcárcel manifestó su indignación en redes sociales por la poca ayuda que brindó el alcalde de Comas a las familias damnificadas.

Gisela Valcárcel arremete contra el alcalde de Comas

Luego que los pobladores contaran que llevaban horas sin comer y que los albergues de la Municipalidad de Comas no les brindaron ayuda, la conductora Gisela Valcárcel utilizó sus redes para acusar al alcalde, Ulises Villegas, de no ayudar a los damnificados.

“A ver, con todo respeto, General Jordán está que hable y hable del alcalde de Comas y el alcalde no está donde su pueblo lo necesita. Entonces, así cualquiera, ahí debería estar en este momento, que vaya y ayude. ¿Dónde está el alcalde? Me sigo preguntando. ¿Qué les costaba llevar un pancito con café ahí para los niños?”, expresó Valcárcel.

“Estamos en emergencia y el alcalde de Comas no lo han visto. Los pobladores de Comas necesita ayuda, ha ido en la madrugada dicen... De verdad es por eso que el pueblo pide cambios. Cuando las papas queman es cuando las autoridades deberían salir, de horror. ¡Qué rabia me dan estas cosas! Dinero hay, lo que no hay es personas aptas para gestionar para actuar con inmediatez e inteligencia”, acotó la presentadora.

Ethel Pozo brindó ayuda a los damnificados

Ethel Pozo ofrece ayuda a las familias

En América hoy, se mostró varios casos de familias que estaban en peligro y que perdieron sus casas por la crecida del río Chillón. Ante esta situación, Ethel Pozo se comprometió a llevar almuerzos para los damnificados.

“Lo que estamos presentando al aire, es increíble, es tristísimo. Queremos hacer una colecta y llevar desayuno y almuerzo. Oswaldo puedes empadronarlos. Necesitamos la lista para poder ayudar a estos niños”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.