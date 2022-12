Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada: “Papá Noel no existe”

La conductora Gisela Valcárcel afirmó que Papá Noel no existe durante una chocolatada infantil y sus declaraciones han generado miles de críticas entre los internautas, pues de esa manera le rompe la ilusión a los menores quienes creen en este personaje navideño.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no?... Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra”, comentó la presentadora de televisión.

Pero no solo eso, la popular Señito aseveró que el único protagonista en esta fecha conmemorativa es Jesús.

“El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes, y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos, sino que los da”, señaló.

Como se recuerda, la líder de opinión realizó el pasado lunes un evento navideño para niños y niñas en el distrito de San Juan de Lurigancho.