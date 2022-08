Gisela Valcárcel: “Soy muy exigente y no quiero payasitos en mi vida”

A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel se confesó con sus seguidores en una transmisión en vivo y dio a conocer detalles íntimos de su vida sentimental.

La popular “Señito” recalcó que sigue soltera, pues se ha vuelto muy estricta en los temas del amor y, por ende, para elegir una pareja.

“No, no tengo amor, pero no es que esté negada al amor. Estaré encantada de enamorarme, pero me he vuelto bastante exigente”, dijo Valcárcel.

Asimismo, la conductora de televisión reafirmó que busca a un hombre maduro, pero, sobre todo, que tenga algunos requisitos indispensables.

“Hoy por hoy, creo que muchas como yo, han ido aumentado sus exigencias, no quiero payasitos, boberías. Quiero realmente un hombre en mi vida que pueda alegrarse conmigo, vivir a mi lado sin necesitar de mí, alguien que haya pasado por vivir solo y que sepa que solo no se muere. Uno disfruta solo muchísimo”, comentó la rubia.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina comentó estar de acuerdo con su manera de pensar.

“Por supuesto, Gisela, no estamos para aguantar mantenidos, ni carga carteras… La hemos luchado bastante como para necesitar un hombre que sepa lo que quiere…. Nos dé los caprichos que merecemos por las mujeres grandiosas que somos”, acotó la líder de opinión.