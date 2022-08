'Giselo': "Me gustaría ser papá"

Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, confesó en su programa de YouTube, ‘Edson Pa’ qué más’, que le gustaría ser padre.

En entrevista con Belén Estevez, el conductor de ‘América hoy’ reveló que está en sus planes convertirse en padre; sin embargo, el proceso es complicado.

“¿Te gustaría tener hijos? Para conocerte porque siempre conocemos el lado divertido y cómico de Edson", preguntó la argentina. “Ella me dio acá (en el corazón). Sí, pero es un poco complicado, ya la gente me entenderá en sus casas, pero sí me gustaría ser papá definitivamente. Es algo que se podría lograr, si bien es cierto”, reveló el conductor muy conmovido.

Asimismo, Dávila confesó estar preocupado, pues cada vez envejece más con el paso de los años. "No me pongan música triste. Ahorita me gustaría tener, se me va el tren, quisiera salir y correr con mi hijo, si bien es cierto soy un chico deportista, pero los años no pasan en vano. Yo quiero recoger a mi hijo en la escuela", agregó.