Giuliana Rengifo amenaza con demandar a DJ y Magaly Medina lo defiende: “Yo voy de testigo en tu juicio”

Salió en su defensa. Magaly Medina indicó este viernes que saldrá en defensa del DJ Roy, quien sería demandando por Giuliana Rengifo por hacer un mix de 'Policía y el oficial'.

Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, la conductora aseguró no creer cómo un viral puede causar tanto odio, a tal punto de denunciar al creador. “No sé cómo los virales de TikTok pueden despertar tantos odios, resentimientos personales, porque hay gente que no logra entender que nadie está hablando de nadie. Hay gente que se da demasiada importancia”, indicó en un primer momento la popular Urraca.

“El Dj Roy es un chico cajamarquino que ha hecho el chiste que yo conté acá, ese de disfrázate de policía en Halloween, para todas las robamaridos y eso es genérico. Cuánta gente conocemos que se han metido con hombres casados, que han sido ninguneadas, hemos mencionado a varias acá así que no tienen por qué sentirse aludidos”, complemento Magaly Medina.

Por ello, indicó que no tendría ningún problema en apoyar al DJ en caso lo manden a juicio. “Al pobre Dj Roy lo amenazan con demandarlo. No te preocupes, yo voy como testigo de tu juicio y te avalo. Tú no estás diciendo ningún nombre”, finalizó la Urraca.

¿Por qué Giuliana Rengifo quiere denunciar a DJ Roy?

Como se recuerda, DJ Roy realizó un mix sobre algunas declaraciones que hizo Magaly Medina que estarían dirigidas hacia ella. Debido a ello, la cantante de cumbia amenazó con denunciar al artista por dicho trabajo.

“¿Te parece chistoso eso? No sabes todo lo que se viene para todos los que me inventan cosas y me insultan. Caiga quien caiga me defenderé hasta las últimas”, puntualizó Giuliana Rengifo en un mensaje enviado a Samu, periodista de Instarándula.