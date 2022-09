Giuliana Rengifo aprovecha el ampay para promocionarse: “Quiero vender mi trabajo”

La cumbiambera Giuliana Rengifo aceptó que promocionará su música en medio del escándalo, tras ser ampayada besando al notario casado Paul Pineda.

“Yo tengo una canción que la iba a soltar a fin de mes, pero Magaly al quererse aprovechar para hacer rating de mi persona, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Por qué no puedo aprovechar estas circunstancias para vender mi trabajo, no es morbo”, afirmó la ex “Agua Bella”.

Sus declaraciones lo dio a conocer a través de las cámaras del programa 'En Boca de Todos', en donde el conductor Ricardo Rondón le pregunto si su trabajo era más importante que su dignidad.

“No nos vamos a dar manotazos de ahogado, lo he utilizado sí, para fregar sí, así como ella, también lo hago yo. ¿Qué problema hay?, quiero seguir trabajando, que me deje tranquila, soy soltera. Sin perjudicar a nadie, siempre lo he hecho”, comentó Rengifo.