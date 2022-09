Giuliana Rengifo asegura estar vetada por Karla Tarazona y Magaly Medina

La cantante Guiliana Rengifo aseveró estar vetada en el canal en donde trabaja la conductora Karla Tarazona, por mantener una amistad con su ex Leonard León y su pareja.

“En el programa de la mañana dónde está Kurt, yo me quise presentar y no me dejan presentarme en ese programa porque simple y llanamente soy amiga de Leonard y soy amiga de Olenka”, afirmó la ex integrante de “Agua Bella”.

De igual manera recalcó que también tiene prohibido la entrada al medio televisivo en el que labora la periodista Magaly Medina.

“Siento que estoy vetada en canal 9, dónde obviamente es Magaly Medina, pero al final cuando uno se muere, todos somos iguales, y yo creo que acá no debería ser eso. Lo pasado, pasado, yo creo que ella es la reina del show y debe estar acostumbrada a estas cosas”, acotó Rengifo.