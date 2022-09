Giuliana Rengifo 'cuadra' a Ricardo Rondón: “Te voy a mandar tu carta notarial”

¡Se fue con todo! La cantante Giuliana Rengifo no dudó en cuestionar al conductor Ricardo Rondón quien criticó su “relación” con el notario Paul Pineda y le aclaró que le mandaría una carta notarial si sigue hablando sobre el tema.

“Mira, te voy a mandar tu carta notarial a ti también. Deja de decir que está casado, de verdad que me voy a enojar Rondón. Está separado”, comentó la artista.

Asimismo, el líder de opinión le reprochó su mala elección con los pretendientes alegando que siempre elige al menos agraciado.



“Pero si tienes miles de seguidores, ¿por qué escoges al más feo? No entiendo, al más complicado, al notario que no tiene su situación legalizada. Deberías aprender a decir que no, Giuliana Rengifo”, acotó Rondón.

Este tenso encuentro se dio a conocer en la ultima edición del programa ‘En Boca de Todos’ en donde le realizaron una ronda de preguntas sobre la polémica cercanía.