Giuliana Rengifo: "Notario me llamó estando con Magaly Medina"

¡Bombazo! Giuliana Rengifo se volvió a referir al amorío que mantuvo en el pasado con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La bailarina reveló que el popular notario la llamó aun cuando ya había retomado su relación con la conductora de espectáculos.

En entrevista con radio Unión, Rengifo aclaró que nunca se metió en la relación de la ‘Urraca’ y el notario. Es más, aseguró que si la relación se terminó fue por decisión de ella.

“Fue algo que pasó en su momento, lo único que quería zanjar es que nunca me metí en una relación, nosotros estuvimos en el tiempo que los dos estábamos solteros y si la relación se acabó es porque yo quise terminarla”, empezó diciendo la bailarina.

Asimismo, la cantante confesó que Zambrano la buscó después de retomar su matrimonio con la popular ‘Urraca’; sin embargo, se negó atenderlo.

"Yo lo terminé al señor porque si por él dependiera seguiría, es más, estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma. Los hombres son así... y no es que me banderee”, anotó Rengifo.

Giuliana Rengifo asegura que el notario no fue alguien importante

Giuliana Rengifo sostuvo que la relación que mantuvo con Alfredo Zambrano no fue importante en su vida. Asimismo, le deseó lo mejor a la figura de ATV y su esposo.

“Para mí, no fue nada, no quedó ni un bonito recuerdo. Si la señora (Medina) es feliz con su pingüino, que sean felices y coman perdices”, acotó.