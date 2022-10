Giuliana Rengifo sobre Magaly y Marisol: “Son mujeres dolidas y engañadas”

La cumbiambera Giuliana Rengifo aseveró que nunca ha sido amante de nadie, pero además señaló, que la periodista Magaly Medina y la cantante Marisol son mujeres engañadas.

"Ella y Magaly son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena", afirmó Rengifo.

De igual manera, la artista habló sobre el tema en el que se ha visto involucrada a raíz de las declaraciones de la intérprete de “La escobita” quien señala que los amores producto de una infidelidad no duran para siempre.

"No me siento aludida porque acá nadie puso los cuernos ni se han metido en una relación. Los comentarios los tomo de quien viene, ella (Marisol) no es ejemplo de buena imagen para mí", acotó la ex agua bella al diario el Trome.