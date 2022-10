Giuliana Rengifo y su mensaje a Leysi Suárez previo a 'El gran show': "Si soy pesadita para bailar, tú cantas con playback”

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez se enfrentarán este sábado en uno de los duelos más esperados de El gran show.

Y para calentar motores, la cantante de cumbia no dudó en atacar a la bailarina y aseguró que ella se llevará la batalla de la noche.

Lee también: Ethel Pozo enfrenta a Leysi Suárez: “Te has burlado de Giuliana, no puedes agredir por el peso”

“Leysi con cariño por favor, sin hipocresías, yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mala entraña, mi alma es limlia, blanca y blanda entonces normal, yo acepto mis errores y perdono al prójimo”, dijo Rengifo en Estas en todas.

"Bueno, así como ella me ha dicho que soy pesadita para bailar, yo también le digo que nunca la he escuchado cantar, lo que ella está promocionando con Alma Bella son covers y temas con playback que hasta yo también hago en el canal muchas veces, pero en vivo no la he escuchado cantar. Ahora es la oportunidad para que se banderee y diga ‘oye Rengifo, yo también canto”, complementó la artista.

¿Qué dijo Leysi Suárez de Giuliana Rengifo?

Cómo se recuerda, Leysi Suárez crítico a Giuliana Rengifo en la última edición de El gran show por su peso, tema que se debatió durante toda la semana.

"A mí me parece que ella no debe de decir que no somos amigas, yo no quiero ser su amiga, no me he tomado el café con ella... Yo ya he dicho que está muy pesada, es más, le he prometido a su bailarín regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla porque está pesada. No lo digo yo, ¿vieron su cargada? Está pesada”, indicó Leysi Suárez.