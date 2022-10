Giuliana responde a críticas por su sobrepeso: “Yo soy cantante”

Se defendió con todo. Giuliana Rengifo se presentó en el programa América hoy y habló las críticas que se recibe sobre su sobrepeso. Al ser consultada sobre ello, indicó que sufre de constantes cambios de peso por ser cantante y por consumir corticoides.

“Yo me hice la manga gástrica hace un año más o menos, pero ha pasado el tiempo y sigo comiendo poco igual. El tema es que yo, como cantante, sufro de la garganta, soy asmática, y los cantantes saben que nos medicamos con corticoides. Eso nos tiende a hinchar. He tenido shows muy seguidos, cambios de clima y más”, explicó en un primer momento.

En tanto, le respondió a Leysi Suárez, quien recientemente dijo que estaba “muy pesada” y que le regalaría maca a su bailarín para que tenga más fuerza para poder cargarla en El gran show. “Con Leisy (Suárez) nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado y sí me incomoda, como a cualquiera, ese tipo de comentarios. Pero ella no sabe la razón, así que vengo a explicar el por qué me subí de peso”, enfatizó la cantante de cumbia.

Bailarín se quejó del peso de Giuliana Rengifo

Por otro lado, Janet Barboza le pregunto sobre la relación que tiene su bailarín puesto que -según la producción del programa- este se habría quejado también por el peso de la cantante. Ante ello, Rengifo se mostró sorprendida y aseguró que conversará con él para saber si es verdad lo que dijo.

“Conmigo ninguno de los dos, yo siempre he dicho ‘voy a ponerme a régimen, por favor, tengan paciencia, yo quiero ser igual”. Desconozco, más tarde lo veo y me gustaría que me lo diga en mi cara”, finalizó.