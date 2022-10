Giulliana Rengifo sobre denuncia a Magaly: ““Qué pena que no se haya rectificado”

La cumbiambera Giuliana Rengifo reveló que seguirá con el proceso legal en contra de la periodista de espectáculos Magaly Medina, por difamarla en televisión nacional.

“Qué pena que no se haya rectificado, mi carta notarial está muy clara y puedo hacerlo. No es justo que ella me siga agrediendo, pero no solo a mí, sino a cada mujer que no le cae. Todo lo hace por sintonía y porque somos del espectáculo”, afirmó Rengifo al Diario El Trome.

Asimismo, la cantante señaló que no parará hasta que la líder de opinión se retracte.

“Ya conversé con mi abogado y vamos a seguir, porque lo único que deseo es limpiar mi imagen y demostrar que nunca se debe de callar, más aún si me están acusando de algo injusto o que me levanten falsos”, señaló.

De igual manera, la artista aseveró que está evaluando tomar acciones judiciales sobre este tema.

“Lo estoy evaluando con mi abogado. Lo hago por mis hijas, para que aprendan a defenderse y no callar. Nada justifica lo que hace ni por el hecho que soy parte de la farándula. Yo hago música, no escándalos”, comentó.

Cabe recalcar, que la ex Agua Bella considera que la conductora del programa ‘Magaly Tv, La Firme’ solo quiere hacer rating a costa de su persona.

“Me dio de alma casi dos semanas, encima estuvo insultándome y levantando falsos. Dice que sacó un informe de mi vida de escándalos, pero mí siempre se me ha visto trabajando. No he matado a nadie, no me drogo, no soy pu..., no soy alcohólica, no tengo amistades que sean narcos y nunca he sido la amante de nadie. ¿De qué escándalos habla?”, dijo.

Es preciso mencionar, que Magaly Medina asegura que no se rectificará, a pesar de haber recibido la carta notarial de la artista, pues afirma que nunca la ha insultado.

“Yo hablo en genérico, pero siempre digo que a quien le caiga el guante que se lo chante. Si no soy una ‘run runa’, no me sentiría aludida, uno se siente aludido porque realmente tiene esa condición, creo yo. El mundo de la farándula, lo mediático... implica que no todo sea bonito. Entonces, váyanse de la farándula, no sean mediáticos”, acotó Medina.