‘Gran hermano 2022’: Alexis fue el eliminado de la semana

El pasado lunes, Gran hermano tuvo su gala de eliminación y en esta ocasión, el concursante retirado fue Alexis El Conejo quien al ser superado por Ariel, uno de los nuevos ingresos, tuvo que irse del reality

Alexis fue eliminado de ‘Gran Hermano 2022’

“Por decisión del público y del supremo, quien abandona la casa más famosa del mundo es... Alexis”, mencionó Santiago del Moro desde el estudio.

Ariel se quebró de la emoción por seguir una semana más y el resto de los participantes quedaron muy sorprendidos por la elección del público, quien no apoyó al participante que estuvo desde el inicio.

Maxi no pudo evitar llorar mientras despedía a su compinche en la casa, al igual que Thiago que tuvo que decirle adiós a su mejor amigo. Por otro lado, mucha gente en el público tampoco estuvo muy feliz, pues gritaron que era una injusticia. Sin embargo, Santiago del Moro se mostró firme y reveló que Alexis había recibido 56,19 %, mientras que Alexis 43,81%.

Santiago del Moro visita la casa de ‘Gran Hermano 2022’

En un programa diferente, Santiago del Moro ingresó por primera vez en la temporada a la casa y sorprendió a todos los participantes. El conductor llevó una maleta con una sorpresa y difundió todo su recorrido en auto.

“Ellos no saben que voy a entrar yo. No saben lo que llevo en la valija ni saben que van a competir por un auto”, comentó Santiago, quien se mostró muy emocionado por entrar al lugar. “Toda mi vida quise hacer esto. Me siento un participante más”, agregró.

Muchos hermanitos se sorprendieron, hasta llegaron a pensar que se trataba del regreso de Constanza, pero al ver al presentador saltaron y gritaron de emoción.

Del Moro recorrió la casa de los participantes y habló con ellos, para luego anunciar a los que ingresaron el primer día que iban a participar por un auto 0 kilómetros.