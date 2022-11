‘Gran hermano 2022’: Alfa fue sancionado por un presunto acoso a Coti

En el programa emitido el jueves 10 de noviembre de Gran hermano, se vivió un momento bastante tenso que luego se trasladó a las redes sociales. Resulta que Alfa tuvo comentarios de acoso en contra de Coti.

Alfa fue sancionado por acosar a Coti

El conductor del reality, Santiago del Moro, lucía bastante serio al momento de presentar el hecho. “Los tiempos han cambiado y hay cosas que se dicen o supuestas bromas que no pueden pasar más. Eso lo sabemos todos acá afuera y lo saben cada uno de los jugadores que está dentro de la casa más famosa del mundo”, dijo el condudctor.

En un primer momento, Alfa se encontraba en el cuarto con Coti quien contó lo que había pasado. “En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice ‘mirá, mirá, mirá'”, relató la concursante.

Fue entonces que Alfa soltó los comentarios por los que fue sancionado: “Mirá ‘Cotita’. Diez de circunferencia ‘Cotita’, mirá un desodorante”. Estos comentarios fueron criticados por la producción y por los usuarios en redes sociales, quienes exigieron una sanción para el Alfa.

Santiago del Moro fue el encargado de hacerle saber la decisión de la producción al Alfa. “Walter hace algunas horas te he convocado al confesionario para hablar de un reciente episodio inaceptable en esta competencia, que te tuvo como protagonista dentro de la casa y te anticipé que ibas a ser sancionado. Mi decisión es que estás nominado”, dijo el conductor.

Alfa le pidió disculpas a Coti

A Walter se le notaba bastante arrepentido por su acto y salió al frente a pedirle disculpas a Coti. “Yo lo que hice fue una broma, estábamos jorobando y vuelvo a repetir, ya te pedí disculpas. Hablé con vos en privado. No tuve absolutamente nada contra vos, no quise hacerte daño, no quise acosarte como dijeron en algún momento. Entonces quiero que te sientes ahí y que no te sientas mal porque esto es un huevo y vos no te tenés que sentir culpable de nada”, dijo el participante.

¡Esto fue lo que pasó! "Alfa" tuvo un repudiable gesto con Coti y toda la casa se involucró.



👉🏼Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6jikuoa #GH2022 pic.twitter.com/4Ebp1T7nLS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 11, 2022