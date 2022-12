‘Gran Hermano 2022’: Daniela aclaró que no está enamorada de Thiago

Daniela Celis fue la última expulsada de la casa de Gran hermano2022 y estuvo presente en la gala de esta semana para hablar sobre algunos temas picantes, como su relación con Thiago y la traición de Coti.

Daniela descubre que Coti la traicionó

Al ser consultada sobre la razón por la que había sido eliminada, respondió que -probablemente- le habían jugado mal.

“Quiero creer que Thiago no jugó conmigo. Coti supongo que sí lo hizo. Creo que nos usó a Juli y a mí y tengo esa duda. Quiero verla”, comentó antes de que le mostraran como Coti había realizado la espontánea contra ella y Julieta.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: fanáticos en la calle alertan a las chicas de la traición de Coti

“No lo puedo creer. Me parece perfecto que haga su juego. Me parece excelente jugadora y no la conozco como persona. Mirá adonde estoy yo”, respondió, visiblemente resignada.

“Siempre dudé de Coti. Ella te miraba, lloraba y decía que se quería ir de la casa. Por eso yo la abrazaba y la contenía. Yo entré sin juego, siendo yo, a diferencia de otras”, añadió.

Daniela asegura que no está enamorada de Thiago

Daniela también habló sobre Thiago, quien no la salvó cuando tuvo la oportunidad de ser el líder de la casa.

“Habíamos hablado de que, si yo era líder, salvaba a Julieta antes que a él y él me dijo que salvaba a su amigo antes que a mí. Igual pensé que podía salvarme porque era mi última oportunidad de quedarme en la casa. Tenía una pequeña esperanza”, explicó.

Además, sorprendió a más de uno al reconocer que no estaba enamorada del chico y que su relación había perjudicado su juego en la casa.

Lee también: ‘Gran hermano’: Alfa rompe en llanto al recordar a su hija al armar el arbolito de Navidad

“No estoy enamorada de él. Eso es una palabra muy grande para mí. Él también me decía lo mismo, que no se veía afuera conmigo. Tuve que remarla, pero no pude hacer nada”, comentó.

“Al engancharme con Thiago me fui del juego. Mi cabeza se fue para otro lado y eso me jugó en contra”, agregó.

La ex hermanita se sorprendió al ver las imágenes de Thiago diciéndole a Nacho que no la soportaba. “Evidentemente me equivoqué con él”, mencionó casi rompiendo en llanto.