El fastidio de Maxi luego que 'Gran hermano' le prohibiera asistir al estadio de River Plate: "Tengo una bronca"

Maxi Giudici salió de Gran hermano 2022 hace unos días. A pesar de su salida, el participante sigue siendo tendencia. Esta vez, se volvió viral debido a unas declaraciones que brindó al programa Biri Biri y una reciente queja que hizo en TikTok.

Maxi Giudici contó cómo le cambió la vida 'Gran hermano 2022'

Según contó Maxi, estar en Gran hermano 2022 lo llevó a crecer y aumentar su presencia en las redes sociales. “Tenía 1600 seguidores en Instagram y ahora, más de 300.000. Es un sueño, si hasta la banda de música que me gusta, me sigue, me escribe”, expresó el exparticipante.

Por otro lado, confesó que la gente lo reconoce en la calle y le pide fotos. “Yo adentro cumplí lo que tenía que hacer: sabía que ese lugar era un portal para que se abran cosas lindas, pero no imaginaba así. No hay nadie en la calle que no se pare a saludar, autos que frenan. Lo estoy disfrutando a full, y me agarra en una edad en que estoy con los pies sobre la tierra”, agregó.

Pero no todo es color de rosa. Su participación también le ha traído consecuencias negativas. Y es que, Maxi fue invitado a la cancha de River Plate, pero la producción del reality le prohibió asistir. Así lo informó mediante un video en sus redes sociales.

“Hola, mi gente hermosa, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión, que iba a ser un sueño para mí”, expresó entristecido.

Maxi explicó por qué el reality tomó esta decisión

De acuerdo con Maxi, esta decisión se debe a cuestiones de contraro. “Estaba feliz, y un par de horas antes me llaman para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato. La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo muy bien qué tanto les puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida”, acotó.